Ceccarini: "I gol hanno fatto aumentare la clausola rescissoria di Sesko che dovrà essere attivata entro fine giugno"

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW, si è così espresso nel suo editoriale sul prossimo allenatore del Milan: "Quella con la Salernitana sarà l’ultima panchina in rossonero di Stefano Pioli. Dopo 5 anni si chiuderà insomma l’avventura del tecnico emiliano, che ha raggiunto il punto più alto due stagioni fa con la vittoria dello scudetto. Nelle prossime ore il Milan comunicherà a Pioli la decisione di non proseguire insieme e questo aprirà ufficialmente la fase due con la scelta del nuovo allenatore. La verità è che la società non ha ancora un accordo definito.

Chi, in questo momento, sembra più avanti rispetto agli altri è Paulo Fonseca con cui ci sono stati contatti positivi. Il tecnico portoghese ha già dato un ok di massima al Milan nonostante il pressing del Marsiglia. Dopo essere stato in ballo per alcuni giorni Conceiçao invece non è più nella lista rossonera. Attenzione però anche ad altre opzioni. De Zerbi ad esempio ha risolto il suo rapporto con il Brighton e così si è rimesso in gioco per un’altra importante panchina. Ciò non significa che sia diventato un obiettivo ma sicuramente è un’opportunità nuova. È evidente che tutto dipenderà anche dalle convinzioni del Milan. E quindi ecco che forse bisognerà attendere ancora un po’ prima di avere una quadro definitivo della situazione".

Sul nuovo attaccante del Milan:

"Sul fronte della punta centrale continua il lavoro della dirigenza. Il Milan resta sempre vigile su Zirkzee, che ha una clausola rescissoria di poco superiore ai 40 milioni ma su cui la concorrenza è altissima (in Italia in primis la Juventus, poi all’estero ovviamente Bayern Monaco e Arsenal). L’altro nome caldo è rappresentato da Sesko. L’attaccante in forza al Lipsia ha raggiunto quota 14 gol e 2 assist in campionato. Questo ha fatto salire il valore della sua clausola, che da 50 milioni di euro è arrivata 65. Chi vorrà esercitarla dovrà attivarla entro fine giugno. Questo rende certamente più complicata l’operazione.