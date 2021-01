Di Marzio: "Milan, visite mediche per Duarte al Basaksehir"

Nuova esperienza in vista per Leo Duarte: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito, il difensore brasiliano del Milan sarà presto un giocatore del Basaksehir se le visite mediche dovessero andar bene. Negli scorsi giorni, il giocatore ha liberato l'armadietto a Milanello e ora è in Turchia, con l'operazione in via di finalizzazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

