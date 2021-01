Non solo il mercato in entrata, la società rossonera lavora anche sulle uscite. Leo Duarte, che in questa stagione ha collezionato solo 117 minuti tra campionato e Europa League, è vicino alla cessione in prestito al Basaksehir, squadra che milita nel campionato turco. Duarte ha un contratto con il Milan fino al 2024.

di Antonio Vitiello