Di Stefano su Gigio: “Donnarumma inattaccabile. Ha giocato in ogni situazione fisica. Il rinnovo? Il Milan è arrivato ad un biennale da 7+1 più clausola..."

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, ha commentato l'episodio del sorriso di Donnarumma a fine gara con l'ex rossonero Reina: "Lo conosco da tanti anni. Quello di Donnarumma non è un sorriso che può cambiare lo stato animo e lo stato di forma di un giocatore che non toglie mai la gamba e la mano, gioca sempre in qualsiasi condizione fisica. Reina è un suo amico e gli è stato molto utile in carriera. Il rinnovo? Il Milan gli ha prima offerto 6+1 per cinque anni, poi 7+1 per cinque anni, entrambe rifiutate. L'idea di Raiola è di dodici a stagione. Il Milan ha fatto un'offerta di due anni con una clausola rescissoria a 30/35 in caso di mancata qualificazione alla Champions, ma al momento non è stata data risposta a questa offerta. L'offerta è alta ma le parti sono ferme. La posizione del Milan è proteggere Donnarumma fino a fine campionato. Ci sono tanti giocatori di prima fascia a scadenza, il Milan spera che un giorno si svegli, bussi in sede e firmi il rinnovo. Fin qui non è accaduto, ma conosciamo personalmente questo ragazzo e quel sorriso non c'entra niente col futuro".