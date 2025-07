Il Besiktas ha avuto contatti con l'entourage di Okafor

Nel nuovo Milan di Massimiliano Allegri non sembrerebbe esserci spazio per Noah Okafor. Lo svizzero dovrò trovarsi una nuova sistemazione in carriera dopo aver già rifiutato l'interessante proposta che gli era arrivata in queste settimane dal Flamengo.

L'intenzione dell'ex Salisburgo è quella di restare in Europa, anche per cercare di mettersi in mostra in vista del prossimo Mondiale. Al momento attorno al suo nome si sarebbe registrato davvero poco movimento, anche se stando ai colleghi del Corriere dello Sport l'entourage di Noah Okafor sarebbe stato contattato dal Besiktas, intenzionato a capire se c'è l'apertura del ragazzo al trasferimento per poi, eventualmente, parlare on il Milan per il cartellino.