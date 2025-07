Parma in pole per Liberali, ma c'è anche il Lecce. E il Milan vuole Leoni...

Mattia Liberali può lasciare il Milan in questa finestra di calciomercato. Il talentuoso esterno offensivo classe 2007, uno dei migliori prodotti del settore giovanile rossonero, a un anno dalla scadenza del contratto è destinato ad andare via dopo una stagione in cui ha vagato tra squadra Primavera e Milan Futuro. Ha collezionato anche una presenza in prima squadra il 15 dicembre contro il Genoa.

Liberali è alla ricerca di una squadra che possa dargli maggiore minutaggio e in questo momento sono due i club di Serie A maggiormente interessati: in pole c'è il Parma, ma è forte anche il pressing del Lecce, club che col Milan ha già definito l'acquisto del centravanti classe 2008 Francesco Camarda con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri.

Non è escluso che Liberali possa rientrare nella trattativa Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che è tra i primi obiettivi del Milan per rinforzare il suo reparto arretrato (ma prima deve uscire Thiaw). Il giovanissimo centrale del Parma che s'è messo in evidenza nell'ultima Serie A e a giugno era già in odore di Nazionale maggiore gode oggi di grandissima considerazione all'interno del club emiliano e per questo motivo viene valutato 30 milioni di euro.