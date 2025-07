Guidi: "C'è una variabile importante nella trattativa per Jashari al Milan"

vedi letture

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Ardon Jashari al Milan: "C'è una variabile importante nella trattativa: Jashari vuole il Milan e solo il Milan. Per questo ha detto no al Borussia Dortmund e a un paio di società inglesi. Non ha rotto con la sua attuale squadra, ma ha già informato i dirigenti del Bruges della sua volontà, chiedendo di fare il possibile per esaudire il suo sogno di giocare a San Siro. Possibile, dunque, che i nerazzurri possano accettare un piccolo sconto. Da tempo l'agente ha trovato un accordo con il Diavolo e ora ci sono pure i dettagli: quinquennale da 2,8 milioni netti a stagione. A spingere Jashari al trasferimento a Milano, però, non è solamente l'aspetto economico: fin da bambino, quando venne allo stadio per Milan-Barcellona, i colori rossoneri sono diventati quelli del suo cuore. Ora, spera di averli anche sulla pelle".

LE ULTIME SU JASHARI AL MILAN

Come promesso il Milan sta insistendo per Ardon Jashari, perché il giovane centrocampista svizzero è una priorità non solo per il direttore sportivo Igli Tare, ma anche per Massimiliano Allegri, che con l'innesto del 2002 riterrebbe completa la sua mediana rossonera per la prossima stagione, che a quel punto dovrebbe sfoltirsi dei vari Adli, Pobega, Bennacer e Musah, fra gli altri, di troppo. Nella serata di ieri il Milan ha poi compiuto un ulteriore passo in avanti per Jashari, presentando al Club Brugge una nuova offerta ufficiale che con i bonus si aggira intorno ai 35 milioni di euro, soglia che proprio i belgi avevano imposto all'inizio per lasciar partire il centrocampista elvetico.

Il Milan si è spinto già troppo oltre per Ardon Jashari arrivando ad offrire 35 milioni di euro al Brugge. Adesso toccherà al club belga valutare l'offerta e decidere se accettare o meno, anche se molto dipenderà dai bonus. Allo stesso tempo, però, scrive La Gazzetta dello Sport che lo svizzero già giocherebbe per il Milan, non in campo ma sul mercato, in quanto starebbe spingendo in prima persona affinché questo suo desiderio di indossare la maglia rossonera si realizzi. Nel frattempo Jashari ha raggiunto anche un accordo di massima con il Milan per un contratto quinquennale a 2,8 milioni di euro a stagione. Questo più l'ultima offerta importante del Diavolo al Club Brugge ci permette di sbilanciarci divendo che questa sarà la settimana decisiva.