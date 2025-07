Musah piace in Premier League, ma proposte ufficiali non sono ancora arrivate

Sfumata l'ipotesi Napoli, il nome di Yunus Musah è finito sul taccuino di diverse squadre di Premier League. L'americano, come Yacine Adli e Ismael Bennacer, non rientra nei piani del nuovo Milan di Massimiliano Allegri, e dunque sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza in carriera.

L'Inghilterra potrebbe fare al caso suo, anche perché si parla di West Ham, Wolves e Nottingham Forest interessate a Musah, ma stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi del Corriere dello Sport, per il momento dalle parti di Casa Milan non sarebbe ancora arriva nessuna proposta ufficiale per il centrocampista americano.