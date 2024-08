Due offerte per Jovic dalla Spagna: il Milan spinge per la cessione

Il futuro di Luka Jovic al Milan è in bilico. Il club rossonero starebbe infatti spingendo per una sua cessione dopo che dalla Spagna sarebbero arrivate due offerte. Il Diavolo starebbe provando a convincere il serbo ad accettarne almeno una delle due, ma Jovic non sembrerebbe essere poi così convinto di lasciare il club rossonero, nonostante possa presto aggregarsi in rosa un altro attaccante, Abraham.

L'arrivo dell'inglese rischia seriamente di far uscire dalle rotazioni di Paulo Fonseca l'ex Fiorentina, la cui uscita aprirebbe spazio in rosa per un altro innesto, con Koné e Rabiot i nomi in cima alal lista dei desideri della dirigenza milanista.