Endrick chiude le porte al Milan: "Lotterò ogni giorno per restare al Real"
Nel post partita di Roma-Real Madrid, partita nella quale ha inciso attivamente segnando anche la rete che poi ha riaperto i giochi all'Olimpico, Endrick ha parlato del suo futuro in Spagna, chiudendo le porte ad un suo eventuale trasferimento al Milan ne prossimo calciomercato invernale. Il brasiliano, infatti, ha così parlato: "Se non riuscirò ad aiutare il Real Madrid sarò il primo ad andarmene. Stare qui è difficile, ma lotterò ogni giorno per questo".
La rete segnata ieri potrebbe clamorosamente concedergli una seconda "vita" al Real Madrid, permettendogli così di scalare le gerarchie: "Gli allenatori fanno ciò che è meglio per un giocatore e ciò che è meglio per la squadra. Io lavorerò ogni giorno per aiutare la squadra, è quello che farò per tutta la mia carriera".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan