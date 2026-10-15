Endrick chiude le porte al Milan: "Lotterò ogni giorno per restare al Real"

vedi letture

Endrick fa chiarezza in merito al suo futuro

Nel post partita di Roma-Real Madrid, partita nella quale ha inciso attivamente segnando anche la rete che poi ha riaperto i giochi all'Olimpico, Endrick ha parlato del suo futuro in Spagna, chiudendo le porte ad un suo eventuale trasferimento al Milan ne prossimo calciomercato invernale. Il brasiliano, infatti, ha così parlato: "Se non riuscirò ad aiutare il Real Madrid sarò il primo ad andarmene. Stare qui è difficile, ma lotterò ogni giorno per questo".

La rete segnata ieri potrebbe clamorosamente concedergli una seconda "vita" al Real Madrid, permettendogli così di scalare le gerarchie: "Gli allenatori fanno ciò che è meglio per un giocatore e ciò che è meglio per la squadra. Io lavorerò ogni giorno per aiutare la squadra, è quello che farò per tutta la mia carriera".