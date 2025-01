ESPN - Il Feyenoord ha rifiutato la prima offerta del Milan per Santiago Gimenez. Presto una nuova proposta rossonera

vedi letture

Il Feyenoord ha rifiutato la prima offerta del Milan per Santiago Gimenez. A riferirlo è ESPN Mexico che spiega che gli olandesi hanno detto no alla proposta rossonera di poco inferiore ai 30 milioni di euro in quanto ben lontana dalla loro aspettative (chiedono almeno 40 milioni per lasciar partire il messicano). Il club di via Aldo Rossi non intende però mollare, anzi presto farà una nuova offerta alla società di Rotterdam in quanto è determinato ad acquisire i servizi di Gimenez.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3