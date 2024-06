Fofana lascerà il Monaco al 100% in estate, è pronto per un nuovo capitolo

Il Milan ha bisogno di rinforzi anche in mezzo al campo, dove manca però un centrocampista fisico da poter piazzare davanti alla difesa. In queste ultime settimane abbiamo parlato di Youssouf Fofana del Monaco, che come riportato anche dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, lascerà il club francese in questa sessione di mercato.

Le parole di Fabrizio Romano sui propri canali social: "Youssouf Fofana lascerà l'AS Monaco al 100% quest'estate, confermati i piani sia per il giocatore che per la squadra. Nessuna trattativa avanzata ancora, ma Fofana si sente pronto per il nuovo capitolo quest'estate".

