Footmercato - Veretout preferisce il Milan al Marsiglia: il giocatore rimane in uscita dalla Roma

© foto di Image Sport

A Roma c’è grande entusiasmo per l’arrivo di Paulo Dybala. Ma oltre agli arrivi, la società giallorossa sta pensando a come sistemare i giocatori non più graditi dal tecnico José Mourinho. Fra loro c’è Jordan Veretout. L’ex giocatore – fra le altre – della Fiorentina, piace molto ai vice campioni di Francia dell’Olympique Marsiglia. Il nuovo allenatore Igor Tudor ha dato l’ok per l’arrivo del giocatore. Secondo Footmercato però, oltre al club francese, su Veretout c’è anche il Milan. I rossoneri devono ancora fare un'offerta ufficiale ai Friedkin per il giocatore. Veretout ha già lasciato trapelare che la sua preferenza è per il Diavolo, ma se la trattativa non decollerà, sceglierà il Marsiglia.