Gazzetta - Derby Milan-Inter per Zirkzee. E' il preferito di Ibrahimovic

Derby di Milano per l'attaccante del Bologna Joshua Zirkzee. Il centravanti olandese, undici gol in questo campionato, è il preferito di Zlatan Ibrahimovic, uomo sempre più centrale nel progetto Milan di Gerry Cardinale. Il calciatore classe 2001 cresciuto nel Bayern Monaco ha una valutazione di circa 60 milioni di euro: la società rossonera pensa possa essere lui il calciatore ideale per riempire il posto lasciato vacante da Olivier Giroud.

Dall'altro lato anche l'Inter proverà a mettere le mani su Zirkzee. Intanto con il Bologna, scrive la 'Gazzetta dello Sport', la società nerazzurra può giocarsi la carta Fabbian, centrocampista che può essere riacquistato nel 2025 per 12 milioni di euro ma già oggi vale molto di più: l'idea di Sartori è quella di confermarlo e Marotta potrebbe a quel punto allargare il discorso anche all'olandese, un acquisto che verrebbe finanziato anche dalla cessioni di Valentin Carboni (sempre valida la pista Fiorentina) e Filip Stankovic, portiere attualmente in prestito alla Sampdoria.

Ma l'Inter vuole accelerare per Zirkzee anche perché Marcus Thuram ha molto mercato. Nel contratto del centravanti francese c’è una clausola rescissoria di 85 milioni, l’Inter ha intenzione di scendere da quella cifra. Ma se qualcuno dovesse arrivare a toccarla, poi la palla passerebbe al francese. Ad oggi, va detto, non ci sono mosse concrete in tal senso.