CorSera - Mercato Milan: servirà almeno un rinforzo per reparto

La stagione non è ancora finita visto che mancano ancora quattro partite di campionato da giocare, ma a Casa Milan la testa di tutti è già rivolta al futuro ed in particolare alla scelta del nuovo allenatore che sostituirà Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Il casting è aperto e al momento restano in corsa Conceiçao, Fonseca, De Zerbi e Van Bommel.

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, si tratta di una decisione che non si può assolutamente sbagliare perchè da lì dipende tutto il resto. Dal punto di vista del mercato estivo, al Milan serviranno almeno tre rinforzi importanti, uno per reparto, per consolidare la rosa e renderla ancora più competitiva.