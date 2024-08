Gazzetta - Kalulu, Adli e Pobega in uscita: ecco dove potrebbero andare

vedi letture

Nella giornata di ieri, Paulo Fonseca ha comunicato a Pierre Kalulu, Yacine Adli e Tommaso Pobega che non sarebbero stati convocati per il primo match ufficiale della stagione di stasera contro il Torino a San Siro. Il motivo è semplice: nessuno dei tre fa infatti parte del progetto tecnico del portoghese e quindi sono in uscita. Ma dove potrebbe essere il loro futuro?

Kalulu è in trattativa da giorni con la Juventus che ha già trovato un accordo con il Mlan per un prestito oneroso a 3,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 14 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Adli ha offerte dall'estero, così come Pobega, anche se quest’ultimo è più probabile che vada in un'altra squadra italiana. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.