Gazzetta - Milan, a gennaio la priorità è un difensore: il Diavolo cerca un centrale in prestito

Visti i lunghi infortuni di Kalulu e Thiaw, che dovranno stare fuori rispettivamente fino a marzo e a febbraio, la priorità a gennaio del Milan sul mercato è senza dubbio prendere un difensore. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi cerca un centrale in prestito, magari qualche esubero di una big. Il nome che viene fatto con più insistenza nelle ultime settimane è quello di Jakub Kiwor, ma per ora l'Arsenal non apre alla cessione a gennaio. Stesso discorso anche per Benoit Badiashile del Chelsea.

Nelle ultime ore sarebbe rispuntato il nome di Clement Lenglet, difensore francese già accostato al Milan in passato: il suo cartellino appartiene al Barcellona che in estate lo ha prestato all’Aston Villa, ma a Birmingham per ora ha giocato solo in Conference League.