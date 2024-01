Gazzetta - Milan, interesse del Girona per Marco Pellegrino

Nonostante abbia giocato poco fino a causa di un infortunio al calcagno che lo ha tenuto fuori oltre due mesi, Marco Pellegrino ha attirato l'attenzione del Girona, club attualmente in vetta alla Liga spagnola (il Real Madrid è però a -1 e ha una partita in meno). Per il momento non c'è ancora una trattativa vera e propria, ma solo una manifestazione di interesse per il difensore argentino che sabato tornerà tra i convocati di Stefano Pioli per la trasferta in casa dell'Udinese.

Pellegrino è rimasto ai box per infortunio dal 29 ottobre: a Napoli, nel giorno del suo esordio assoluto in maglia rossonera, l'ex River Plate ha infatti riportato una frattura composta dell’osso calcaneare del piede sinistro. L'argentino è tornato in campo sabato con la maglia della Primavera di Abate, giocando 80' contro il Torino.