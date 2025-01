Gazzetta - Milan, prima offerta del Fenerbaçe per Pavlovic: 20 milioni più bonus

Il Fenerbahçe ci sta provando seriamente per Strahinja Pavlovic e avrebbe già presentato una prima offerta al Milan: 20 milioni di euro più bonus. Lo riporta stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che da capire se questa è una proposta che potrebbe soddisfare il club di via Aldo Rossi e poi ovviamente resta da vedere se il giocatore dirà di sì. Sull'ex Salisburgo non c'è solo il club turco, ma anche una squadra inglese e una tedesca. Al Milan non dispiacerebbe che si scatenasse un'asta per il suo difensore.

In attesa di novità dal mercato, domani sera Pavlovic tornerà a giocare da titolare con la maglia del Milan: viste le assenze dell'infortunato Thiaw e dello squalificato Tomori, il serbo partirà contro il Girona dal primo minuto al centro della difesa milanista in coppia con Matteo Gabbia. L'ultima partita dall'inizio per Pavlovic è stata quella contro il Sassuolo in Coppa Italia (6-1 per i rossoneri), che si è giocata lo scorso 3 dicembre a San Siro.