Giménez-Milan, il retroscena: in estate offerti 15 milioni al Feyenoord, cifra però ritenuta troppo bassa dagli olandesi

Il mercato del Milan è in continua evoluzione. Tra sondaggi, idee e trattative già definite (vedi Walker, clicca qui) la dirigenza milanista è sempre al lavoro per provare a migliorare la rosa di mister Conceiçao. Nel frattempo, giungono nuovi aggiornamenti e vecchi retroscena sulla situazione di Santiago Giménez, attaccante messicano che piace tanto al Milan.

Infatti, come riportato da collega Daniel Reyes di Clarosports, il Milan intende fare seriamente con Gimenez, ma prima deve cedere giocatori per poter avere un giusto bottino economico. Inoltre, in estate il Milan aveva offerto 15 milioni di euro al Feyenoord, ma non erano stati sufficienti. Se la dirigenza rossonera affondasse il colpo con la giusta proposta economica, Gimenez potrebbe sbarcare a Milano già in questa sessione di mercato.

