Milan, è fatta per Walker. Prestito con diritto a 5 milioni

vedi letture

È fatta per Kyle Walker in prestito al Milan. Dopo i contatti delle scorse ore (clicca qui) Milan e Machester City hanno trovato una quadra sulle cifre: il diritto di riscatto del terzino è fissato a 5 milioni di euro. Per il nazionale inglese pronto un contratto fino al 2027.

In attesa di un programma ufficiale è atteso per domani il suo arrivo in Italia, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con la squadra rossonera.