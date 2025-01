MN - In definizione Walker al Milan: il terzino arriva in prestito con diritto di riscatto

Siamo nella fase di definizione dell'affare per Kyle Walker al Milan, apprende la redazione di MilanNews.it. In giornata ci sarà la conclusione dell'operazione, il terzino inglese arriverà dal Manchester City in prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore, probabilmente già da domani, il giocatore sarà in Italia per le visite mediche di rito: è in via di definizione il programma di sbarco a Milano.

Walker, dopo le firme potrà essere utilizzato in campionato (a patto che qualcuno dei 17 stranieri in lista gli faccia posto) mentre per essere inserito nella rosa che può disputare la Champions League bisognerà aspettare la chiusura del mercato invernale.

di Pietro Mazzara.