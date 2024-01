Il Frosinone chiederà al Milan il prestito di Bartesaghi

Davide Bartesaghi è uno dei tanti giovani che hanno esordito in questa stagione con la maglia della prima squadra rossonera. Il terzino italiano, classe 2005, ha raccolto un totale di 7 presenze in questa stagione tra campionato, Champions League e Coppa Italia, entrando così nei radar di alcune squadre che cercano rinforzi freschi.

Recentemente aveva chiesto informazioni il Monza per una soluzione in prestito. E presto, come riporta il sito di gianlucadimarzio.com, anche il Frosinone chiederà in prestito Bartesaghi al Milan. Secondo l'indiscrezione la richiesta ufficiale arriverà nella giornata di domani.