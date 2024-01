Il Giornale - Il Milan ha chiesto Nianzou in prestito con diritto di riscatto al Siviglia

vedi letture

Il Milan è sempre alla ricerca di un difensore centrale da inserire nella rosa di Stefano Pioli. Tra i nomi più caldi c'è quello di Tanguy Nianzou, giocatore classe 2002 del Siviglia: secondo quanto riferisce Il Giornale, il club di via Aldo Rossi, che ieri ha ceduto in prestito secco fino al termine della stagione Luka Romero all'Almeria, ha chiesto il francese in prestito con diritto di riscatto al club andaluso.

In questi ultimi giorni di mercato, non è esclusa poi la partenza di Davide Bartesaghi, giovane terzino sinistro che in estate è stato promosso in prima squadra dalla Primavera milanista. Il prodotto del settore giovanile rossonero piace in particolare al Frosinone.