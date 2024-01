Il Giornale - Milan-Buongiorno, l'offerta rossonera: 15-18 milioni più Colombo più il prestito di Simic

Nonostante Urbano Cairo continui a dichiararlo incedibile, il Milan insiste per Alessandro Buongiorno, difensore classe 1999 del Torino. Per convincere i granata, i rossoneri, come riporta questa mattina Il Giornale, sono pronti a mettere sul piatto 15-18 milioni di euro, più il cartellino di Lorenzo Colombo (a titolo definitivo), più il prestito di Jan-Carlo Simic (che prima però rinnoverà con il Diavolo fino al 2028).

Da capire quale sarà la risposta del Torino che non vorrebbe cedere il suo capitano, al quale il Milan è pronto ad offrire un contratto fino al 30 giugno 2028 da due milioni di euro a stagione. In questa prima parte di annata, il difensore centrale italiano ha collezionato, tra Serie A e Coppa Italia, 19 presenze, nelle quali ha segnato anche tre gol (tutti in campionato).