Il Leverkusen interessato a Thiaw: già avviati i contatti con l'agente

Malick Thiaw del Milan potrebbe essere uno dei sacrificati nell'estate rossonera: il Bayer Leverkusen, dichiara SportBild, è interessato al difensore tedesco di proprietà rossonera e avrebbe già avviato dei contatti concreti con l'agente del giocatore. Il Bayer è alla ricerca di un nuovo leader difensivo perché Tah lascerà, come noto, Leverkusen in estate. La base di partenza della trattativa dovrebbe essere di circa 25 milioni di euro.

Malick Thiaw è un difensore centrale tedesco di origini senegalesi e finlandesi, nato nel 2001. Cresciuto nel settore giovanile di vari club tedeschi, tra cui proprio il Bayer e il Borussia Mönchengladbach, ha trovato la sua consacrazione nello Schalke 04. Con i Knappen ha esordito in Bundesliga nel 2020, dimostrando subito ottime qualità fisiche e un'intelligenza tattica precoce.

Dopo due stagioni in crescita con lo Schalke, nel 2022 Thiaw si è trasferito al Milan. Inizialmente utilizzato con cautela, ha saputo sfruttare le sue opportunità, diventando un elemento sempre più importante nella difesa rossonera. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo e dotato di buona lettura delle situazioni, Thiaw si è distinto per la sua affidabilità e la capacità di marcare anche attaccanti di alto livello. Per lui in questa stagione 20 presenze in Serie A 5 in Champions League.