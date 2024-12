Il Milan non molla la pista Bondo, perno del centrocampo del Monza anche con Bocchetti

Il Milan nel prossimo calciomercato potrebbe mettere a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo centrocampista, giocatore che andrebbe a completare la mediana che ad oggi gode di una coperta cortissima considerato il tour de force al quale Yossouf Fofana e Tijjani Reijnders stanno venendo sottoposti. Il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera è quello di Samuele Ricci del Torino, oggi in gol fra le altre cose con i granata, ma il collega Niccolò Ceccarini, nel corso del suo editoriale per TMW, ha scritto:

"Il club rossonero sta sempre pensando al vice Fofana. Un’operazione difficile da realizzare ma non impossibile. Frendrup rimane un nome caldo ma la ricerca non è certo finita. Un’altra idea porta a Bondo, che al Monza già l’anno scorso ha mostrato tutto il suo valore. Anche qui per ora però non ci sono stati passi concreti".

Warren Bondo dunque, francese classe 2003 che venne già seguito dal Milan ai tempi del Nancy. Il suo nome è sempre piaciuto dalle parti di Casa Milan, ed il fatto che in quel di Monza nessuno possa fare a meno di lui, da Palladino a Nesta, fino ad arrivare a Bocchetti, conferma tutto il suo valore.