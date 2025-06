Il Milan pensa a Mitrovic per l'attacco: il suo valore di mercato si aggira sui 20 milioni di euro

Tra i Dusan Vlahovic, Mateo Retegui, Darwin Nunez e Moise Kean è spuntanto anche il nome di Aleksander Mitrovic come possibile soluzione per l'attacco del Milan nella prossima stagione. Attualmente impegnato con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi al Mondiale per Club, l'attaccante serbo classe 1994 ha segnato 28 gol in 36 presenze stagionali, con una media gol da urlo che potrebbe fare più che comodo alla formazione di Massimiliano Allegri.

In merito all'ex Fulham e Anderlecht, fra altre, Il Corriere dello Sport scrive che il suo valore di mercato si aggira sui 20 milioni di euro, anche se il vero tarlo è legato all'ingaggio. In Arabia Saudita Mitrovic guadagna la bellezza di 25 milioni di euro a stagione, cifre che nessuno in Europa gli confermerebbe, ma la sensazione è che garantendogli almeno 5 milioni lo si potrebbe convincere.