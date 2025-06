Il Milan monitora i giovani Leoni e Comuzzo per la difesa

Oltre a lavorare per i vari Xhaka e Javi Guerra per rinforzare la mediana, il Milan sta valutando la possibilità di fare qualcosa anche in difesa. Nel corso di questi giorni si è parlato di Kim Min Jae del Bayern Monaco, ma l'eventuale arrivo in rossonero del coreano ex Napoli era strettamente legato a quello in Baviera di Rafael Leao, scenario non ancora del tutto tramontato come invece si pensava.

Stando ai colleghi di Tuttosport, comunque, sul taccuino del direttore sportivo Igli Tare ci sarebbero comunque una serie di nomi giovani ed interessanti, come ad esempio quelli di Giovanni Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina, profili seguiti anche da altre grandi società di Serie A, come ad esempio Inter, Juventus e Napoli, per citarne alcune. L'eventuale arrivo in rossonero di uno dei due, però, è strettamente legato da un'uscita in quel reparto, con Fikayo Tomori e Malick Thiaw i principali indiziati.