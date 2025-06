Milan forte su Xhaka: prima offerta da 10 milioni, possibile scambio con Thiaw

Il Milan accelera per Granit Xhaka, considerato il principale obiettivo di mercato per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Igli Tare si è recato in Germania per presentare al Bayer Leverkusen una prima offerta da 10 milioni di euro per il centrocampista svizzero. Si tratta di una base da cui i rossoneri sembrano intenzionati a discostarsi di poco.

Nel caso in cui la cifra non bastasse a convincere il club tedesco, il Milan potrebbe mettere sul piatto anche Malick Thiaw. Il difensore tedesco, che ha chiuso la stagione con 22 presenze in Serie A, ha perso spazio nelle gerarchie tecniche e sarebbe disposto a fare ritorno in Bundesliga.

Arrivato nel 2022 dallo Schalke 04 per circa 5 milioni più bonus, Thiaw ha visto crescere il proprio valore di mercato, il che potrebbe rappresentare una leva interessante per sbloccare la trattativa con il Leverkusen.