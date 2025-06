Il Napoli è atteso giovedì a Milano per parlare della situazione Musah

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto sulla trattativa tra il Milan e il Napoli per Yunus Musah, che ha subito negli scorsi giorni una brusca frenata:

"Voglio partire da un dettaglio. Nella giornata di giovedì è atteso a Milano il direttore sportivo del Napoli (Giovanni Manna, ndr). Mi dicono anche per parlare con il Milan per parlare della situazione Yunus Musah, però capiremo perché ci possono essere tanti altri incontri a Milano per altri calciatori. Però sicuramente il Napoli è atteso a Milano giovedì. Vi ho sempre detto che la situazione Musah non era, e non è tramontata. I Club devono ancora discutere della parte bonus dell'operazione, bonus facili, difficili, la quantità, 3, 4. È un'operazione che si sarebbe dovuta aggirare attorno ai 25 milioni di euro. Capiremo se i due Club confermeranno questa cifra, 25, 26 milioni di euro bonus compreso, oppure se la cifra si possa addirittura abbassare. Evidentemente un accordo tra i due club ancora non c'è e ne parleranno possibilmente giovedì".