Il Milan punta al rinnovo di Jovic. Il serbo ha chiesto tempo: contatti nei prossimi giorni

Tra i tanti interrogativi per il Milan in queste ultime settimane prima dell'inizio del calciomercato, c'è anche quello relativo al futuro di Luka Jovic. L'attaccante serbo è arrivato in rossonero sul gong della sessione estiva dello scorso anno, quasi come soluzione di fortuna. Dopo alcuni mesi di inefficacia, l'ex punta viola è riucita a ritagliarsi un ruolo importante da comprimario, risolvendo diverse gare entrando o al posto di Giroud o in coppia con il centravanti francese. Jovic ha chiuso la stagione con 9 gol all'attivo.

Il Milan ha la possibilità di rinnovare per un anno l'accordo con Jovic. Secondo quanto riporta il collega Matteo Moretto il club rossonero avrebbe già deciso di voler proseguire il rapporto con il serbo. L'attaccante, però, avrebbe chiesto tempo per capire che ruolo potrà avere all'interno del progetto. Secondo l'indiscrezione ci saranno nuovi contatti nei prossimi giorni, con l'entourage di Jovic che spinge per la permanenza a Milano. Moretto aggiunge che lo Zenit e alcuni club arabi avrebbero fatto dei sondaggi negli ultimi giorni, che per ora si sono rivelati come nulla di concreto.