Il Milan su Belahyane: difficile che il Verona lo lasci partire a gennaio

Il Milan sta già pensando a come poter rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca nella prossima finestra di mercato che, come di consueto, occuperà tutto il mese di gennaio. I rossoneri puntano soprattutto a un calciatore che possa agire come vice Youssouf Fofana che sta giocando veramente tutte le partite a disposizione dal primo minuto ma anche lui, pur generosissimo, ha bisogno di rifiatare.

Tra i papabili candidati ricorre in questi giorni anche il nome di Reda Belahyane, centrocampista classe 2004 dell'Hellas Verona e che ha esordito in tempi recenti anche con la Nazionale marocchina. Arrivato in Veneto nel mese di gennaio, il calciatore ex Nizza non ha avuto grande spazio con Marco Baroni ma nella nuova stagione, con Paolo Zanetti, è un titolare inamovibile e ha attirato parecchi occhi su di sè. Vista l'importanza nello schema degli Scaligeri, scrive il Corriere dello Sport, è difficile che l'Hellas decida di privarsi a gennaio del giocatore.