Il Milan vuole costruire una squadra più italiana: per il QS il sogno è Tonali

Non c'è solo la Juventus su Sandro Tonali. Giorgio Furlani è volato negli Stati Uniti per motivi commerciali, ma pensa ancora al nuovo direttore sportivo che accelererebbe sicuramente il mercato in entrato. Il diktat della società è costruire una squadra sempre più italiana e il sogno più grande del Milan è proprio il centrocampista del Newcastle. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, il legame tra le parti resta fortissimo e il classe 2000 tornerebbe volentieri in Italia. Gli ostacoli restano il costo del cartellino e dell'ingaggio, con i Magpies che versarono oltre 70 milioni di euro per ingaggiarlo nell'estate 2023.

Recentemente Tonali ha parlato così a Cronache di Spogliatoio: "Ho fatto un anno con lo psicologo che incontravo tre-quattro volte a settimana, anche perché quando ho iniziato con lo psicologo non era semplice. Non potevo prendere farmaci per l'antidoping, non potendo prendere nessun tipo di aiuto, è difficile far capire l'errore a uno in cui le basi dell'errore non le ha. Perché ha tutto, quindi. Mi allenavo, però...".

Il centrocampista ha ricordato i momenti più duri: "L'allenamento lo tenevo un po' più come... cioè i primi due mesi, vedendo l'allenamento senza l'obiettivo finale non avevo stimoli. Dici quando non ti devi mettere in gioco con nessuno, non devi allenarti meglio di quel giocatore se no non giochi, non avevo stimoli. E quindi mi son ritrovato in un momento, sul secondo o terzo mese, che ero in difficoltà perché non avevo stimoli. Andavo al campo la mattina e dicevo: 'Perché?'".