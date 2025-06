Tiago Santos torna in orbita Milan, ma c'è da valutare l'aspetto fisico: è reduce dalla rottura del crociato

La Gazzetta dello Sport è questa mattina tornata ad accostare al Milan il nome di Tiago Santos, terzino classe 2002 del Lille che il club rossonero ha cercato di portare in Serie A già nella scorsa estate di calciomercato. Per via delle altre richieste dei francesi non se ne fece nulla, con il Diavolo che alla fine decise di virare con forza e convinzione su Emerson Royal, che per ironia della sorte potrebbe lasciare il posto proprio il portoghese un anno dopo.

Il Milan affonderà il colpo su Tiago Santos solo alle giuste condizioni, economiche e fisiche, anche perché il terzino è reduce dalla rottura del crociato del ginocchio sinistro che difatti non gli ha permesso di giocare quasi tutta la passata stagione. Ad oggi la sua valutazione è scesa, si parla infatti di appena 15 milioni di euro (trattabili), ma l'aspetto fisico potrebbe eventualmente giocare un ruolo determinante in queste trattative, anche perché tra un periodo di lavoro atletico, ed un altro di adattamento, Tiago Santos non sarebbe subito a disposizione di Max Allegri.