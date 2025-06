Moretto: "Su Guerra c'è il Milan ma anche la Premier. Fino al 2 o 3 luglio non succederà nulla"

Nell'ultimo video sul canale di Fabrizio Romano in italiano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha offerto aggiornamenti e novità sulla situazione Javi Guerra: "La Premier è attenta a Javi Guerra che interessa al Milan. Vanno specificati due o tre punti: fino al 2 o 3 luglio non succederà nulla, intorno a quella data arriverà il nuovo CEO al Valencia e solamente allora il club spagnolo capirà effettivamente che tipo di strada prendere con Guerra. Vuole provare a rinnovargli il contratto per renderlo tra i più pagati della rosa ma difficilmente questo potrà avvenire".

Matteo Moretto ha poi continuato e concluso il suo discorso: "Nella rosa il giocatore che guadagna di più, incassa 3 milioni netti a stagione. Difficile che il Valencia tocchi questo tetto con Guerra. Quando capirà che non potrà rinnovarlo, il club inizierà ad ascoltare le offerte per Guerra che ha un contratto in scadenza nel 2027. C'è il Milan ma ci sono anche altre squadre dalla Premier e dalla Spagna".