In estate caccia a Zirkzee: interessamenti non solo dall'Italia

Joshua Zirkzee si sta affermando come uno dei gioielli del campionato in questa stagione. L'olandese classe 2001 è il fiore all'occhiello del Bologna che sta sorprendendo tutti e che sabato sera sarà ospite del Milan a San Siro. Per questo motivo al Dall'Ara sanno che devono goderselo finchè possono perché quest'estate non mancheranno le pretendenti. Su tutte il Bayern Monaco che ha il vantaggio di avere l'esclusiva su una clausola da 40 milioni di euro.

Per tutti gli altri club, come ha detto il DS Di Vaio in una recente intervista: "Prezzo libero...". Zirkzee è uno dei nomi accostati anche al Diavolo che, senza dubbio, in estate prenderà un attaccante. La Gazzetta dello Sport riporta che il 9 rossoblù è già stato visionato due volte dagli emissari rossoneri e anche in questo weekend a San Siro sarà oggetto di valutazioni. Ma la rosea sottolinea che le acquirenti busseranno alla porta da ogni dove, anche dall'estero. L'Arsenal avrebbe già stanziato 50 milioni da offrire al Bologna e anche il Manchester United è apparso con alcuni osservatori al Dall'Ara.