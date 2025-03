"Joao Felix giocherà per il Galatasaray": le dichiarazioni di Jorge Mendes arrivano dalla Turchia

Quale futuro per Joao Felix? Trasferitosi a gennaio scorso dal Chelsea al Milan in prestito, il trequartista portoghese non sta di certo entusiasmando. Dopo un ottimo avvio, con gol e belle giocate, l'ex Benfica si è eclissato insieme a tutta la squadra rossonera, senza riuscire a fare la differenza. E ad oggi appare difficilissimo - per non dire impossibile - il riscatto del club meneghino al termine della stagione. E così Joao Felix potrebbe avere un avvenire in Turchia. Il suo agente, Jorge Mendes, avrebbe fatto sapere al Galatasaray che il trasferimento del giocatore portoghese sarebbe possibile se il club turco raggiungesse un accordo con il Chelsea. "Se si raggiunge un accordo con il Chelsea, João Félix giocherà per il Galatasaray", ha dichiarato Mendes. Queste affermazioni, riportate dal portale turco Sporx, giungono dopo che erano già emerse notizie riguardanti la mancanza di continuità del centrocampista offensivo nel suo attuale club, il Milan, dove attualmente è in prestito.

LE ULTIME PER IL MILAN A CENTROCAMPO

In questa pausa per le nazionali sono diversi i giocatori che hanno lasciato Milanello: Theo, Maignan, Joao Felix, Leao, Jovic, Pavlovic, Musah, Pulisic, Chukwueze, Gimenez, Reijnders e Walker, solo per citare quelli della prima squadra. Sono rimasti quelli che potenzialmente potrebbero dare una grandissima mano a risolvere, almeno in parte, il problema: Warren Bondo e Youssouf Fofana. Scriviamo "in parte" perché è sempre bene ricordare che la fase difensiva parte dalla prima punta che pressa e finisce con il portiere che para, senza escludere nessuno: è sì tattica e caratteristiche, ma anche e soprattutto atteggiamento e voglia di sacrificio.

Schierare i due francesi in mediana, con Reijnders più avanzato, potrebbe essere la svolta. Conceiçao aveva già provato qualcosa di simile arretrando Musah, ma lo statunitense ha dimostrato in più occasioni che non si tratta di un giocatore di gestione e posizione. Bondo, nelle sue due apparizioni, ha dimostrato invece di saper coprire in modo preventivo e di capire i movimenti giusti da fare una volta perso il possesso palla. C'è tanto su cui lavorare per sgrezzarlo, ma le caratteristiche sembrano essere quelle giuste. Parlare di Fofana invece ci sembra superfluo: nonostante un periodo di difficoltà fisica l'ex Monaco è stato fondamentale in tutta la stagione rossonera. Il periodo di riposo sembra avergli ridato brillantezza, le due settimane a Milanello fanno sperare che al rientro, per un finale di stagione in cui il margine di errore è letteralmente zero, il Milan possa trovare quell'equilibrio che sta cercando da tempo.