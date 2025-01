L'Equipe - Il Milan temporeggia su Walker: la priorità è rinforzare l'attacco

Loic Tanzi, giornalista de L'Equipe che sabato sera aveva segnalato il forte interesse del Milan per Kyle Walker del City, riporta che i rossoneri da allora non hanno fatto passi avanti concreti per il terzino a causa delle regole (clicca qui) sul tesseramento di giocatori inglesi ed extracomunitari: a Casa Milan sono costretti a scegliere solo uno tra Walker e Rashford.

Proprio per questo, nonostante Ibra sia in costante contatto con il terzino inglese, non è stata inviata nessuna offerta di contratto a Walker: la priorità del club di via Aldo Rossi è quella di rinforzare l'attacco ed è per questo che stanno trattando per l'esterno del Manchester United.

