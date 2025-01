L'inglese preferito dal Milan è Rashford. Se non si dovesse chiudere, ecco Walker

Kyle Walker o Marcus Rashford? Al Milan la domanda è di moda. Il club rossonero, infatti, sta cercando di regalare a Sergio Conceicao un nuovo calciatore, proveniente, in questo caso, dall'Inghilterra. Nonostante la Brexit, la FIGC ha deciso di equiparare i calciatori britannici a quelli comunitari. Tuttavia a maggio del 2024 è stata fatta una rettifica alla norma. È sì possibile acquistare un calciatore britannico, ma non più di uno proveniente dall'estero nel corso della stessa stagione sportiva affinché non lo si consideri extra-comunitario. Il Milan, avendo già acquistato in questa stagione due extra-UE come Pavlovic ed Emerson Royal ha già occupato gli "slot" consentiti. Pertanto, se Tammy Abraham che è arrivato dalla Roma non va conteggiato, solo uno fra Walker e Rashford può essere tesserato.

L'affare Walker

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan, ha svolto un ruolo centrale nell'operazione che dovrebbe portare il terzino classe 1990 in rossonero fino al 30 giugno 2027. Al momento, nonostante alcune voci sull'Arabia Saudita, è il Milan l'unico club a spingere per arrivare ad un accordo. Se pur legato a un contratto fino al 2026, il destino di Walker è quello di chiudere l'esperienza al Manchester City con un anno e mezzo d'anticipo. Ha alzato le mani persino Pep Guardiola che al termine della partita di FA Cup contro il Salford ha dichiarato: "Ha chiesto di esplorare opzioni per giocare all’estero alla fine della sua carriera".

O Walker o Rashford

Il punto è che il Milan... preferirebbe Rashford. Ci sono stati, ci sono e ci saranno incontri con l'agente del calciatore inglese per capire la fattibilità della trattativa. L'inglese preferito dal Milan è Rashford: se non si dovesse chiudere, ecco Walker.



