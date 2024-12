La grande priorità del Milan è blindare il gioiello olandese: tutto sul futuro di Reijnders

Rinnovare Tijani Reijnders è una delle grandi priorità del Milan. E l'obiettivo del club di Gerry Cardinale è vicino. Non vogliono perdere la sfida Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada: la dirigenza è attiva con l'entourage per cercare di blindare quanto prima il centrocampista olandese, diventato un giocatore imprescindibile nel progetto di Paulo Fonseca oggi e, a lungo termine, in quello rossonero del domani.

Un perno fondamentale

Arrivato al Milan dall'AZ Alkmaar nell'estate del 2023, Reijnders ha rapidamente dimostrato il suo valore. La sua capacità di dettare i tempi di gioco in mezzo al campo, combinata con un'intelligenza tattica sopra la media e una propensione offensiva sorprendente, lo ha reso un elemento chiave nella formazione di Paulo Fonseca come ha già fatto più volte capire anche il timoniere (seppur tra le onde agitate del progetto) del club di Cardinale Con già 6 gol segnati in questa stagione, Reijnders è diventato non solo una risorsa fondamentale per il Milan ma anche uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. Come confermano gli interessi di mercato…

Il Milan vuole blindarlo

Un 'rinnovo anti Real', è un titolo emerso anche negli scorsi giorni, ma non c'è solo il Madrid sulle tracce dell'olandese. Anche il Barcellona e il Manchester City hanno espresso il proprio interesse per l'ex giocatore dell'AZ Alkmaar. Così il Milan si prepara a blindarlo: I contatti per il rinnovo del contratto sono iniziati già da qualche mese, con il club rossonero intenzionato a prolungare l'accordo fino al 2030. La dirigenza ha proposto un aumento significativo dello stipendio, passando dai 1,7 milioni di euro attuali a circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, oltre a vari bonus legati alle performance individuali e di squadra. Un'idea chiara, per renderlo un perno presente e futuro del progetto.