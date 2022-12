Leao ha ben chiaro che il Milan è casa sua. Il rinnovo si può fare

MilanNews.it

Dopo il Mondiale con il Portogallo, caratterizzato da due gol e ottime giocate nonostante i soli 90 minuti giocati fino ai quarti di finale, Rafael Leao è tornato il 26 dicembre ad allenarsi a Milanello con i compagni del Milan in vista della prima partita del 2023 contro la Salernitana all'"Arechi". Il fuoriclasse lusitano è tornato in forma, con tanta voglia e - come sempre - molto sorridente, confermando tutto ciò con un post su Instagram e relativa caption: "Back home" con due cuori rossoneri.

Leao ha, d'altronde, ben chiara una cosa: il Milan è casa sua; lo ha più volte detto lui stesso - nelle interviste e off the record -, lo ha ribadito il padre Antonio sottolineando la differenza di trattamento nei confronti del figlio tra l'Italia e il Portogallo, glielo hanno fatto notare pubblicamente e, certamente, anche privatamente - se mai ce ne fosse ancora bisogno - Stefano Pioli, Paolo Maldini e Sandro Tonali. A Leao conviene restare al Milan, così come al Milan conviene tenere Leao. Il Milan può dare a Leao ciò che Leao può dare al Milan. Oggi, fra un anno, forse fra due. Poi si vedrà, ma è importante che il Club non si trovi spalle al muro senza rinnovo.



Per questo, Maldini e Massara hanno negli ultimi giorni inviato un'offerta importante al calciatore: 7 milioni di euro circa, da corredare con bonus o, eventualmente, con qualche particolare sostegno nell'annosa e pesante multa da 19,5 milioni di euro che pende sulla testa del 17 portoghese. Il Manchester City e altri top club europei seguono l'evolversi della trattativa, ma è chiaro che il margine per il rinnovo c'è ancora tutto, soprattutto se la parte in causa ha ben chiaro di essere a casa.