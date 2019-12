Luca Marchetti: "Grandi manovre di mercato in casa Milan"

Al Milan sanno di dover rinforzare la squadra per riprendere quota. Rimane sempre vivo il discorso legato ad Ibrahimovic, anche se si aspetterà davvero un altro paio di giorni per poi eventualmente chiudere la tratativa. In difesa il nome invece è sempre quello di Todibo. Il Milan vorrebbe fare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro, il Barcellona ne vorrebbe almeno 25 e vorrebbe mantenere una recompra, visto che Todibo è ancora molto giovane. Insomma bisognerà ancora trattare. I soldi - in teoria - potrebbero arrivare dalla cessione di Paquetà che Leonardo potrebbe portare al PSG.