Luka Romero verso l'Almeria: lo spagnolo non gioca in A da inizio novembre

Non c'è spazio per Luka Romero nelle gerarchie di Pioli, almeno per i prossimi sei mesi. L'argentino classe 2004 arrivato in rossonero quest'estate a parametro zero ha trovato pochissimo spazio fino a questo momento: qualche spezzone in campionato e una sola titolarità in Coppa Italia negli ottavi contro il Cagliari. In nessuno di questi casi ha rubato l'occhio.

Per dargli la possibilità di giocare il Milan gli ha trovato una soluzione in prestito. Per questo motivo come si racconta da giorni e come ribadisce oggi il Corriere dello Sport, Luka Romero è pronto a vestire la maglia dell'Almeria, squadra di Liga spagnola. Romero si trasferirà in prestito.