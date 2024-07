Maldini verso il Monza: si tratta sul prezzo del cartellino

vedi letture

Nella giornata di ieri la redazione di MilanNews.it (CLICCA QUI) ha riportato alcune novità sulla trattativa tra il Milan e il Monza per il trasferimento a titolo definitivo di Daniel Maldini che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha giocato in prestito proprio in Brianza, ritagliandosi uno spazio importante anche con quattro reti segnate. In particolare la nostra redazione ha sottolineato come i due club stiano trattando sulla percentuale di futura rivendita in favore della società rossonera.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport conferma la trattativa ma si concentra maggiormente sul prezzo effettivo del cartellino. Il Milan valuta il suo giocatore intorno ai 4-5 milioni di euro ma i brianzoli, anche forti del fatto che nel 2025 il contratto di Maldini andrà in scadenza, vogliono provare ad abbassare ulteriormente la parte fissa. Maldini al Monza ritroverebbe l'ex compagno di reparto del padre Alessandro Nesta, nuovo allenatore del club dopo Palladino.