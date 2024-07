MN - Maldini verso il Monza a titolo definitivo: si tratta la futura rivendita a favore del Milan

Daniel Maldini non rientra nei piani del nuovo Milan di Paulo Fonseca, motivo per il quale la dirigenza rossonera si sarebbe immediatamente mossa per cercargli una sistemazione adeguata insieme al suo agente in questo calciomercato. Nel corso delle scorse settimane per il figlio d'arte si è anche parlato di Roma, ma stando alle ultime notizie il suo futuro sembrerebbe essere di nuovo in quel di Monza.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, procede spedita la trattativa fra il Milan ed i Bagai per il ritorno in biancorosso di Daniel Maldini. A differenza di sei mesi, però, il trequartista italiano questa volta si trasferirà a Monza a titolo definitivo, con le due società che starebbero lavorando per chiudere una volta e per tutte quest'operazione.

Al momento il nodo della questione verte principalmente sulla percentuale della futura rivendita a favore del Milan, aspetto che potrebbe però essere risolto a stretto giro.

di Antonio Vitiello