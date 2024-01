Marchetti: "Il Milan vorrebbe fare un altro difensore, questi sono i nomi"

Dopo la vittoria di cuore e di gruppo sul campo dell'Udinese, in casa Milan si respira aria di ottimismo, con sensazioni compattanti visto soprattutto l'episodio razzista che ha coinvolto, purtroppo, Mike Maignan. I rossoneri si preparano quindi in vista del prossimo impegno, a San Siro contro il Bologna. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera attiva sia in entrata sia in uscita. Come riporta il giornalista ed esperto di mercato, Luca Marchetti, questi sarebbero i prossimi obiettivi del Milan in difesa.

Le parole del giornalista: "Il Milan vorrebbe fare un altro difensore già a gennaio, nonostante gabbia sia facendo bene. I rossoneri sono interessati a Lenglet, che però sta giocando bene con l'Aston Villa ed è in prestito dal Barcellona. Piacciono molto anche Jakub Kiwior, ex Spezia, e Trevoh Chalobah del Chelsea. Seguiranno importanti aggiornamenti nei prossimi giorni".