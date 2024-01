Marchetti: "Milan-Buongiorno, tutto nasce dall'interesse del Torino per Colombo"

vedi letture

Luca Marchetti, in diretta su Sky Sport 24, parla del forte interesse del Milan per Buongiorno, forte difensore centrale del Torino.

Queste le sue dichiarazioni: “Cairo addirittura parla di 40 milioni di valutazione, ma è il gioco delle parti. Tutto nasce dall’interesse del Torino per Colombo e anche dalla volontà del giocatore. Il Torino aveva accettato l’offerta dell’Atalanta in estate, è stato il ragazzo che ha detto di no e questo pesa nella trattativa”.

Ieri Buongiorno era a cena con il suo agente, Beppe Riso: “Non ero al tavolo, ma se parli 3 o 4 ore con il tuo procuratore parlerai anche di Milan, non è che ce la siamo inventata. Bisogna però mettere in fila tutto”.