Marchetti: "Milan non ancora pronto ad affondare su Buongiorno per due motivi"

Nell'edizione di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, il noto esperto Luca Marchetti ha fatto il punto sul possibile e complicato affare che porterebbe Alessandro Buongiorno dal Torino al Milan. Queste le sue dichiarazioni.

"Da una parte c'è al volontà del Milan di poter sondare il mercato e capire cosa può succedere attorno al nome di Buongiorno visto che il Milan ed il Torino si erano parlate in merito a Colombo. Un conto è difendere il proprio capitale. Cairo, che di mestiere il commercio lo sa fare, sa benissimo che un giocatore del genere non va venduto adesso. C'è una finestra di mercato di giugno più agevole per questo tipo di colpi. Oggi se hai l'urgenza di andare a chiudere un'operazione come quella di Buongiorno hai bisogno di molti cash in mano. E sinceramente per due motivi il Milan oggi non è ancora pronto ad operare sotto questo punto di vista: primo perché eventualmente nella trattativa vorrebbe inserire sia colombo che qualche altro giocatore, come Simic. L'altro è che il Milan è che nelle spese che ha fatto quest'estate non si è mai spinto oltre i 25 milioni di euro".