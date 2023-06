Marchetti: "Milan scatenato sul mercato. Singo nome nuovo per la fascia destra"

Fonte: di Luca Marchetti per tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E’ partito il dopo Tonali del Milan ed è partito cercando di dare a Pioli nel più breve tempo possibile una squadra ancora più competitiva. I rossoneri cominciano a carburare e intanto hanno portato a Milano Loftus Cheek: operazione da più di 20 milioni di euro (bonus compresi). Loftus Cheek è un centrocampista poliedrico, può giocare come esterno, e anche come centrale o mezz’ala. Insomma un giocatore jolly, che può comodo, eccome.

In arrivo anche Luka Romero, 2004, lo scorso anno alla Lazio. Le visite mediche sono programmate per il 7 luglio: e anche questo era un obiettivo che il Milan aveva da tempo.

Nome nuovo per la fascia destra è quello di Singo, del Torino: chieste le prime informazioni per capire come eventualmente impostare la trattativa. Può rappresentare una buona soluzione specialmente se dovesse uscire qualche altro calciatore in quella zona di campo.

In attacco Alvaro Morata rimane uno dei nomi sulla lista (l’altro è Gianluca Scamacca). Morata ha appena rinnovato il suo contratto con l’Atletico Madrid fino al 2026, ma nel contratto è prevista una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Accessibilissima e così il Milan ragiona sui costi e sui pro ed i contro dell’eventuale operazione per l’ex Juventus. Ma non è finita qui.

I rossoneri guardano ancora in Premier League per provare a rinforzarsi. L’ultima idea infatti porta a Adama Traoré, in scadenza contrattuale con il Wolverhampton: il doppio passaporto consentirebbe ai rossoneri di non occupare lo slot per gli extracomunitari. A centrocampo si resta vigili su Musah (21 anni a novembre) del Valencia (ma sul giocatore è forte la concorrenza del Monaco e dell’Inter, tanto che si profila un nuovo derby di mercato). La valutazione fatta dal club spagnolo per il calciatore americano è comunque molto alta.

E infine Pulisic: il giocatore resta uno degli obiettivi principali, lui ha anche aperto ad un eventuale trasferimento in rossonero ma resta una grande distanza fra la richiesta del Chelsea (circa 21-22 milioni di euro), e la proposta del Milan. Visti però gli ottimi rapporti del procuratore con i londinesi, i rossoneri hanno chiesto all’agente la disponibilità a dialogare per cercare di abbassare la cifra richiesta.